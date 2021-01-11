Санкции против представителей администрации Трампа, включая Помпео ввел Китай

Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

В списке санкций есть бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В заявлении говорится, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские связи".

"Китай решил наложить санкции на 28 лиц, серьезно нарушивших суверенитет Китая и несущих основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В санкционный список входят: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар, и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.

"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.

Отметим, соответствующее заявление опубликовали сразу после инаугурации нового президента Америки Джо Байдена. Предыдущий президент США Дональд Трамп покинул Вашингтон.