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О поставках вакцин от COVID из США ведет переговоры Украина

Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса из США.

Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, на уровне посольств переговоры с компаниями прошли еще летом 2020 года.

"Начиная с конца июля я провел видео-телефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson… Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами. Это уже вопросы коммерческие - по цене, надежности вакцин", - заявил дипломат.

Он отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "работа продолжается на профессиональном уровне" между представителям украинского Минздрава и американскими компаниями.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирсу, вакцина, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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