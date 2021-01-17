"Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда.

Причиной назвали регламентные работы, которые будут сегодня в 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Как сообщается, продажа билетов будет остановлена на 15 минут.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания "Укрзализныця" запускает продажу билетов через мессенджеры. В частности, через Viber и Telegram.