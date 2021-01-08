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События Сегодня, 12:4565
В центре Багдада произошел двойной теракт

В центре Багдада (Ирак) произошел двойной теракт на людном рынке.

На данный момент известно о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения.

Об этом заявил руководитель департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан, передает rudaw.net.

По его словам, инцидент произошел на людном рынке на центральной площади Таяран. Предполагается, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Как уточнил пресс-секретарь армии Ирака Йехия Расул, два террориста-смертника подорвали себя, когда их преследовали силы безопасности в столичном районе Баб-эль-Шарджи.

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