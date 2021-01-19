На неопределенный срок могут приостановить "Северный поток-2"

Строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в территориальных водах Германии могут быть приостановлены на неопределенный срок.

При этом экологи должны предоставить конкретные аргументы для приостановки.

Об этом заявила глава немецкого регулятора BSH Карин Камманн-Клиппштейн, передает Reuters.

По ее словам, жалобы на "Северный поток-2" должны быть подкреплены убедительными аргументами. Однако для их подачи нет конкретного срока.

"Это не в наших руках", - ответила Камманн-Клиппштейн на вопрос о том, когда регулятор рассмотрит жалобы.

Кроме того, Reuters пишет, что сегодня Европейский парламент примет резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального с призывом прекратить строительство газопровода.