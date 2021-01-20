Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 2021

В Украине по состоянию на утро 22 января 2021 - 1 182 969 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 348 новых случаев в сутки.
Умерло 21 662 человек.
Выздоровело - 928 969.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 507 случаев;
Винницкая область - 162 случая;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 266 случаев;
Житомирская область - 152 случая;
Закарпатская область - 142 случая;
Запорожская область - 350 случаев;
Ивано-Франковская область - 226 случаев;
Киевская область - 313 случаев;
Кировоградская область - 28 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 370 случаев;
Николаевская область - 275 случаев;
Одесская область - 287 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 160 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 113 случаев;
Харьковская область - 300 случаев;
Херсонская область - 81 случай;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черкасская область - 195 случаев;
Черновицкая область - 217 случаев;
Черниговская область - 139 случаев.