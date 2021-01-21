Три основные версии пожара в Харькове назвала Генпрокурор

Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове.
Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов.
Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
По ее словам, основными версиями являются:
- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)
- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- Пожар возник в результате замыкания электросети.
"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - заявила генпрокурор.