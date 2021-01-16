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События Сегодня, 10:4678
День Соборности сегодня отмечают украинцы

Сегодня, 22 января, в Украине отмечают День соборности.

В этот день в 1919 году состоялся Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Официально этот праздник установили в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР.

Это было основополагающее событие для украинского государства. 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного совета УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Ее поддержали украинцы на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

Впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 г. IV Универсалом Украинской Центральной Рады. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки (объединения) украинских земель, в единую Украину, утверждалось объединения двух тогдашних государств УНР и ЗУНР.

Ярким проявлением единства, воли украинского народа к свободе стала "живая цепь", организованная патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки. Миллионы тогда еще советских украинцев взялись за руки от Киева к Львову, отмечая День Соборности.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поздравил украинцев с этим праздником.

"Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт Соединения, а вместе с ним - вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину... Это и боль. Ведь сто лет после этого Крым и часть Донбасса оторванные от единой Украины", - написал он.

По его словам, украинцы должны навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать чтобы стать сильными - нужно быть едиными.

"В этом году мы встречаем День Соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданам, погибшим во время пожара в Харькове. К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу ", - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, Соборность, 7dniv, 7dnivinfo  
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