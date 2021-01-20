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События Сегодня, 10:4895
К более чем 10 годам колонии могут приговорить Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии.

Сейчас в России рассматривают два дела, фигурантами которых является Навальный.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что 2 февраля Навальному могут изменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - он предусматривает 3,5 года лишения свободы. С учетом отсиженного срока в колонии во время судебного процесса, Навального могут лишить свободы на 2,5 года. Еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации российских СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".

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Теги: news, новости, Украина, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
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