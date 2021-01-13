 

Степанов сделал заявление что Украине удалось сбить волну коронавируса

События Сегодня, 10:5382
Степанов сделал заявление что Украине удалось сбить волну коронавируса

В результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса.

В стране уменьшается число новых случаев COVID-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, и карантин выходного дня, и жесткие ограничения с января дали результат.

"Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли - нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", - заявил он.

По его словам, оценить результаты локдауна можно после окончания жестких ограничений.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Локдаун ни в коем случае не отменят - заявил Степанов
Локдаун ни в коем случае не отменят - заявил Степанов
13-янв-2021, 11:04
За продление локдауна после 24 января выступает Степанов
За продление локдауна после 24 января выступает Степанов
12-янв-2021, 19:45
Против переноса или отмены жесткого карантина выступает Минздрав
Против переноса или отмены жесткого карантина выступает Минздрав
6-янв-2021, 14:27
В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась
В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась
14-дек-2020, 11:00
Минздрав заявил что введенные в Украине ограничения дают результаты
Минздрав заявил что введенные в Украине ограничения дают результаты
5-дек-2020, 13:45

Последние новости

15:09
События
Кличко заявил что Киев закупит 1 млн доз американских и европейских COVID-вакцин
15:02
События
Пресс-секретаря Навального тоже арестовали
14:59
События
Государственный траур из-за пожара в Харькове объявил Зеленский
14:50
События
Порноактриса купила замок за $3,9 млн, чтобы превратить его во «взрослый Диснейленд»
14:47
События
Катавшегося на санках ребенка обстреляли в Тернополе
10:53
События
Степанов сделал заявление что Украине удалось сбить волну коронавируса
10:48
События
К более чем 10 годам колонии могут приговорить Навального
10:46
События
День Соборности сегодня отмечают украинцы
10:18
События
Три основные версии пожара в Харькове назвала Генпрокурор
10:13
События
Во все регионы Украины пришло потепление
10:01
События
Еще один человек в Харькове задержан по делу о пожаре
10:00
События
Трамп нанял адвоката для своей защиты по делу об импичменте
09:58
События
Ответственность за теракт в Багдаде взяло "Исламское государство"
09:50
События
Трех подозреваемых по делу пожара в Харькове задержала прокуратура
09:05
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 2021
Вчера, 2021-01-21
20:27
События
Выработать единый документ для работы ТКГ предложил Кравчук
20:25
События
Сгоревший дом в Харькове по документам вообще не существует
18:34
События
Для выяснения причин пожара в Харькове Кабмин создаст Госкомиссию
18:32
События
Зеленский требует провести расследование пожара в Харькове
18:11
События
На неопределенный срок могут приостановить "Северный поток-2"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 20216108
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 января 20215123
Украина приветствует решение Соединенных Штатов Америки о введении нового пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2"1288
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 2021818
Полного аудита тарифов в Украине потребовал Зеленский412
Санкции против судна, которое строит "Северный поток-2" ввели США277
Расследование о "дворце Путина" опубликовали у Навального253

Досуг

Виды стиральных машин и советы по их выбору
Виды стиральных машин и советы по их выбору
Стиральная машина — это техника, без которой сегодня не представляет своего существования ни одна хозяйка.
Сегодня, 14:5552
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Магия воды: книги про морские и подводные приключения
Книги про морские путешествия всегда захватывают читателя с головой. Предлагаем и Вам окунутся в мир морских приключений с подборкой книг от Книгарни Е!
Вчера, 18:37170
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Традиционный шкаф с распашными дверьми не позволяет полностью использовать свободное пространство внутри. Именно поэтому все больше потребителей отказываются от него, отдавая предпочтению раздвижным механизмам.
Вчера, 12:42155
Где купить и как выбрать диван
Где купить и как выбрать диван
На сегодняшний день производители предлагают действительно широкий выбор диванов, которые обладают совершенно разными эксплуатационными характеристиками. Однако подобный выбор и огромное количество магазинов часто дезориентируют покупателя, от чего тот делает не лучший выбор.
Вчера, 12:40155
“Капризы” аккумулятора мобильного телефона
“Капризы” аккумулятора мобильного телефона
Сейчас попытаемся найти ответы на часто встречающиеся вопросы: ”Почему в телефоне быстро разряжается батарея и каким образом с этим бороться?
Вчера, 12:20167
Логические настольные игры – залог долголетия мезга
Логические настольные игры – залог долголетия мезга
Учиться никогда не поздно. Развивать мышление, тренировать память и упражняться в креативности – это отнюдь не прерогативы детей.
Вчера, 09:06159

События

Кличко заявил что Киев закупит 1 млн доз американских и европейских COVID-вакцин
Кличко заявил что Киев закупит 1 млн доз американских и европейских COVID-вакцин
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что местная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса.
Сегодня, 15:0945
Пресс-секретаря Навального тоже арестовали
Пресс-секретаря Навального тоже арестовали
В России арестовали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.
Сегодня, 15:0255
Государственный траур из-за пожара в Харькове объявил Зеленский
Государственный траур из-за пожара в Харькове объявил Зеленский
После пожара в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, в Украине объявят траур на государственном уровне.
Сегодня, 14:5951
Порноактриса купила замок за $3,9 млн, чтобы превратить его во «взрослый Диснейленд»
Порноактриса купила замок за $3,9 млн, чтобы превратить его во «взрослый Диснейленд»
Американская порноактриса Миа Малкова (Mia Malkova) вместе с продюсером Элаем Такером (Eli Tacker) купила замок в Портленде (штат Орегон), чтобы сделать его площадкой для создания контента для взрослых. Покупка обошлась в $3,9 млн.
Сегодня, 14:5052
Катавшегося на санках ребенка обстреляли в Тернополе
Катавшегося на санках ребенка обстреляли в Тернополе
В Тернополе ребенка обстреляли, когда он катался на санках вблизи школы.
Сегодня, 14:4751
Степанов сделал заявление что Украине удалось сбить волну коронавируса
Степанов сделал заявление что Украине удалось сбить волну коронавируса
В результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса.
Сегодня, 10:5384
7 Днів