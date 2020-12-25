Порноактриса купила замок за $3,9 млн, чтобы превратить его во «взрослый Диснейленд»

Как отмечает The Oregonian, Малкова и Такер намерены использовать тематические комнаты замка (например, спа-салон с колоннами или театр, оформленный в стиле 1940-х годов) в качестве съёмочных площадок. Видео, предназначенное для взрослой аудитории, планируется публиковать на YouTube и в Instagram, а на платформе Twitch предполагается вести стримы.

«Мы хотим превратить его во взрослый Диснейленд для производителей контента», — сказал Такер, добавив, что замок не будет открыт для публики и не станет местом проведения мероприятий.

Малкова рассказала New York Post, что замок будет использоваться как площадка для создания видеоигрового контента с рейтингом PG (рекомендуется присутствие родителей), добавив, что также «там определённо будут снимать контент для взрослых».

В замке площадью 1207 кв. м имеется пять спален и несколько ванных комнат, а также классические для средневекового замка элементы, такие как башни, доспехи и фамильные гербы. Также в здании есть винтовая лестница, потолочные фрески, кинотеатр. Замок располагается на участке земли площадью 6,4 акра.

Малкова и Такер также планируют потратить до $1 млн на большой пиратский корабль, который будет установлен рядом с замком.

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