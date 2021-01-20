Пресс-секретаря Навального тоже арестовали

В России арестовали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.
Ее арестовали на 9 суток.
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Она призвала всех выходить на протест.
"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов", - заявила она.
Суд сообщил российскому изданию "РИА Новости", что ее арестовали за призывы к несанкционированной акции 23 января.
Арест Навального
Алексея Навального арестовали 18 января просто в отделении полиции Химок. О начале судебного заседания сообщили за 10 минут. Журналистов не пускали, хотя объяснили место проведения судебного заседания возможностью присутствовать представителям СМИ.
Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Также Украина обеспокоена ситуацией вокруг Навального.
Протесты в России
В субботу, 23 января, готовятся масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.
Российским студентам пригрозили ответственностью за участие в протестах.