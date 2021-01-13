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События Сегодня, 15:0945
Кличко заявил что Киев закупит 1 млн доз американских и европейских COVID-вакцин

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что местная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

Планируют закупить для Киеве 1 миллион доз.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украине ни одна из вакцин не поступила, а Киев - многомиллионный город, где вирус здесь распространяется наибольшими темпами.

"Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителям.

Кличко подчеркнул, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

"Город будет закупать вакцину направления производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян", - сказал мэр Киева.

Он в прямом эфире, во время брифинга, подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.

"Мы должні безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину", - отметил Виталий Кличко.

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