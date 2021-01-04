Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям электроэнергии

Министерство социальной политики подготовило проект постановления о компенсации потребителям, которые установили электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.

Проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

Согласно проекту, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).

Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:

население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Согласно проекту, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как оплату за потребленную в первом квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.