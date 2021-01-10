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События Сегодня, 19:2662
Полиция открыла уголовное производство по факту задержания вооруженного мужчины возле Верховной рады

Дело открыли по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Указано, что сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию.

"Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - говорится в сообщении.

В салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож. Опасные предметы изъяли для направления на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса", - информируют в полиции.

Происхождение изъятых предметов выясняют.

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