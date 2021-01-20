Впервые Пентагон возглавит афроамериканец

Американский Сенат одобрил кандидата на должность министра обороны США, которого предложил 46-й президент Джо Байден.

Пентагон впервые возглавит афроамериканец.

Заседание Сената транслировалось в YouTube.

Министром обороны США станет генерал Ллойд Остин. Его кандидатуру поддержали 62 сенатора из 100, только двое проголосовали против.

В ближайшее время Остин будет приведен к присяге, после чего он официально вступит в должность главы Пентагона.

Что известно о новом главе Пентагона

Ллойд Остин - генерал в отставке. Он служил в американской армии в течение 40 лет. Руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке.

Новый глава Пентагона также играл ключевую роль в разработке американской стратегии в борьбе с террористами "Исламского государства".