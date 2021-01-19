Нового руководителя окончательно избрала партия Меркель

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя.

Партию возглавил премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.

Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

На прошлой неделе ХДС провела онлайн-голосование своих делегатов, но в дополнение состоялось голосование по почте. Итоги второго голосования были подведены сегодня.

По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов. На должность главы ХДС также претендовали лидер фракции консерваторов Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Напомним, Лашет одержал победу и в ходе онлайн-голосования на съезде ХДС в субботу, 16 января. Тогда Лашет получил 521 голос.

Все, что известно о новом главе ХДС Армине Лашете, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.