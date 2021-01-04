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События Сегодня, 21:1635
"Британский" штамм коронавируса еще более смертельным назвал Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавирус может быть более смертоносным, чем предыдущие его виды.

Об этом свидетельствуют оценки ученых консультативной группы, которые получило правительство Британии.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Однако, пока что доказательства большей опасности "британского" штамма остаются на предварительном этапе. Исследования уже показали, что он распространяется легче, чем другие версии коронавируса.

"В дополнение к более быстрому распространению, теперь также оказывается, что есть некоторые доказательства того, что новый вариант, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке, может быть связан с более высокой степенью смертности", - сказал Джонсон.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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