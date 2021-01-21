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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 января 2021

В Украине по состоянию на утро 23 января 2021 - 1 187 897 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 928 новых случаев в сутки.

Умерло 21 778 человек.

Выздоровело - 942 107.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 536 случая;
Винницкая область - 178 случая;
Волынская область - 119 случая;
Днепропетровская область - 342 случая;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 141 случай;
Закарпатская область - 160 случая;
Запорожская область - 339 случая;
Ивано-Франковская область - 248 случая;
Киевская область - 258 случая;
Кировоградская область - 50 случая;
Луганская область - 42 случая;
Львовская область - 351 случай;
Николаевская область - 215 случая;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 199 случая;
Ровенская область - 207 случая;
Сумская область - 89 случая;
Тернопольская область - 133 случая;
Харьковская область - 325 случая;
Херсонская область - 97 случая;
Хмельницкая область - 105 случая;
Черкасская область - 161 случай;
Черновицкая область - 163 случая;
Черниговская область - 55 случая.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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