Как проходят акции в поддержку Навального

В России как минимум в 10 городах начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Протесты сопровождаются массовыми задержаниями и избиениями.

Об этом сообщает "Медиазона".

Акции протеста начались уже в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан.

Задержания уже зафиксированы в Южно-Сахалинске (в том числе одного журналиста), Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске. При этом во Владивостоке сообщается о проблемах с интернетом.