Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями

В России силовики начали проводить массовые задержания участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Уже задержаны 237 человек в 28 городах.

Такие данные приводит "ОВД-Инфо" по состоянию на 11:30 по Киеву.

Больше всего задержаний произошло в Новосибирске - 56. При этом задержания происходят с применением силы. Одному из демонстрантов после столкновения с силовиками потребовалась медицинская помощь.

Также массовые задержания зафиксированы в Хабаровске (28 человек задержаны), Владивостоке (27) и Комсомольске-на-Амуре (23).