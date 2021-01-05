Подробности попытки задержания экс-первого замглавы СБУ

"Страна" узнала подробности вчерашней истории с попыткой задержания бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескромного по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник в СБУ рассказал "Стране", что операция по задержанию готовилась уже давно. В том числе была установлена прослушка в машине Нескромного. Однако на днях в СБУ узнали, что один из сотрудников Службы предупредил Нескромного о готовящихся против него действиях.

Поэтому его и решили брать сразу, пока он не обнаружил и не уничтожил прослушку в машине.

Также был задержан и сотрудник СБУ Андрей Расюк, который якобы также участвовал в подготовке заказного убийства. У него дома прошел обыск.

Ранее проходила информация, что Нескромного задержали при передаче денег Расюку.

При этом обыск у Расюка и попытка изъять машину у Нескромного осуществлялись без решения суда. Так как сбушники очень сильно торопились.

При этом, по данным наших источников, в настоящий момент задержан Расюк. А сам Нескромный, по их данным, никуда не сбегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" машину у СБУ. Хотя маячки по нему действительно везде стоят, чтоб он не уехал за границу.

Источники в СБУ затрудняются сказать, насколько информация о подготовке Нескромным покушения на Наумова соответствует действительности, либо речь идет о "подставе".

"Нескромный был назначен в свое время первым замом по протекции Богдана. Так как Баканов не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескромного фактически и является реальным руководителем СБУ. Вся кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", потому что Нескромный пытался сохранить влияние на определенные процессы. В то же время, с самим Бакановым Нескромный якобы помирился и не так давно у них была встреча", - говорит источник.

По его данным, в ближайшее время один из сотрудников СБУ может выступить с заявлением о том, что обвинения против Нескромного сфальсифицированы Наумовым.

"И если это действительно произойдет, то всю систему СБУ ожидает очень большой скандал и внутренняя война. Потому что Наумов – ключевой человек сейчас по управлению Службой", - говорит "Стране" источник.