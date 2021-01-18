Жену Навального задержали в России

В Москве задержали жену оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера.

Об этом Юлия Навальная написала в своем Instagram.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала жена оппозиционера.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.