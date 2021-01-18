Почти метр снега выпал в Карпатах

По состоянию на сегодня, 23 января, в Карпатах высота снежного покрова достигает 90 сантиметров.

Больше всего снега насыпало на снеголавинной станции Пожежевская.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

На станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 27-90 сантиметров, снег старый, слежавшийся и хорошо закреплен.

Около полуметра снега насыпало на станции Плай. Там наблюдается юго-западный ветер до 20 метров в секунду и ливневый дождь. Снег старый, влажный и умеренно закреплен.

На снеголавинному посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 59 сантиметров. На всех станциях температура воздуха выше нуля - колеблется от +0,6 до +4,2 градусов.