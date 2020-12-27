Акции против Лукашенко возобновились в Беларуси

В Беларуси сегодня возобновились акции протеста против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

В Минске и других городах страны вышли на "акции солидарности" и марши.

Об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram-канале.

В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов.

Белорусские силовики, как обычно, активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.