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События Сегодня, 20:300
Под стражу администратора сгоревшего хосписа отправил cуд в Харькове

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу администратора нелегального дома престарелых Игоря Мирончука.

Он также будет в СИЗО в течение двух месяцев без права залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Сам 34-летний подозреваемый отрицал, что он был именно администратором заведения, как утверждает следствие. Он уверял, что он лишь помогал, "был сотрудником, старшим с сиделками". Якобы работал на волонтерских началах, но по данным прокуратуры, арендаторы платили Мирончуку зарплату.

Адвокаты Мирончука утверждали, что он не был управляющим в хосписе, а также настаивали на помощи подозреваемого при эвакуации людей во время пожара.

"Он вынес пять человек. Он сам едва не сгорел. У него куртка сгорела", - сказал адвокат Сергей Веприцкий.

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Теги: news, новости, Украина, Пожар, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo  
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