Суд арестовал на два месяца еще двоих подозреваемых по делу о пожаре в Харькове

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в доме престарелых.

Это владелец здания и жена арендатора, которая руководила учреждением.

Об этом сообщает "Суспільне".

67-летнего арендодателя помещения Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ранее сегодня Киевский райсуд Харькова арестовал 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых. Он, его жена и Акопян пробудут под стражей минимум до 21 марта.