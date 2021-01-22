Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2021

Страсть к драгоценным камням берёт начало у истоков человеческой цивилизации. Их блеск и красота завораживали, служили прекрасным дополнением к вечерним платьям, а порой просто сводили с ума. Чем красивее камень, тем выше его стоимость и значимость в глазах ценителей.

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