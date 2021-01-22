Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2021

В Украине по состоянию на утро 24 января 2021 - 1 191 812 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3 915 новых случаев в сутки.
Умерло 21 861 человек.
Выздоровело - 947 514.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 240 случаев;
Винницкая область - 122 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 236 случаев;
Донецкая область - 110 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 188 случаев;
Запорожская область - 198 случаев;
Ивано-Франковская область - 292 случая;
Киевская область - 242 случая;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 79 случаев;
Львовская область - 320 случаев;
Николаевская область - 199 случаев;
Одесская область - 89 случаев;
Полтавская область - 141 случай;
Ровенская область - 96 случаев;
Сумская область - 118 случаев;
Тернопольская область - 119 случаев;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 104 случая;
Хмельницкая область - 203 случая;
Черкасская область - 78 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 157 случаев.