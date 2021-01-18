На митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек.

Митинги прошли 23 января.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Так, больше всего задержанных в Москве - 1167 человека. Еще 466 людей задержали в Санкт-Петербурге. И почти 100 - в Новосибирске.

Всего задержания участников митингов происходили в более чем 100 российских городах.

Как известно, митинги в поддержку Навального 23 января сопровождались задержаниями и избиениями участников. Сам Навальный на данный момент находится в СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили по решению суда на 30 суток.