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События Сегодня, 10:3778
Объявить новый карантин в ближайшие дни могут во Франции

Правительство Франции готовится объявить третий по счету карантин.

Также французские власти намерены принять очередные ограничительные меры в связи с COVID.

Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По словам источника в правительстве Франции, решение должно быть принято в ближайшие дни.

Введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" и "африканского" штаммов коронавируса.

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне.

Собеседники издания заявили, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и в настоящее время лишь уточняются его сроки и сопутствующие ему меры.

Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца следующей недели и продлиться по меньшей мере три недели.

Отмечается, что во Франции будут введены более мягкие меры в связи с тем, что население с трудом переносит режим карантина.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что в случае введения новых ограничений школы и лицеи продолжат работать.

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