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События Сегодня, 12:2158
Ужесточить внутрипартийное правление в Китае призвал Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин во время выступления на пятом пленарном заседании ЦК КПК заявил, что нужно ужесточить внутрипартийное правление.

Или, как назвал это политик, "устрожить".

Слова китайского лидера приводит Синьхуа.

Си Цзиньпин указал на "необходимость полностью выявить роль всестороннего устрожения внутрипартийного управления как ориентира и гарантии, чтобы обеспечить воплощение в жизнь целей и задач развития страны в период 14-й пятилетки", говорится в сообщении.

По информации журналистов, заявление Си Цзиньпин сделал во время заседания, главной темой которого была партийная  дисциплина.

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Теги: news, новости, Украина, Китай, Си_Цзиньпин, 7dniv, 7dnivinfo  
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