Синоптики предупредили о метелях и мокром снеге

К вечеру воскресенья, а также в понедельник, 25 января, в Украине будет наблюдаться заметное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, на правобережье Украины будут порывы ветра до 15-20 м/с, а в западной части страны – дожди и мокрый снег.

"В понедельник в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В большинстве западных областей Украины будет значительный снежный покров, около 5-10 см. А жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей ждут обильные снегопады - там выпадет до 20 см снега.