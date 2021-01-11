Протест за снятие COVID-ограничений проходит в Тбилиси

В воскресенье, 24 января, в грузинской столице проходит акция протеста.
Демонстранты требуют снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.
Об этом сообщает телеканал 1tv.ge.
Акция протеста, в которой участвуют представители оппозиции, бизнес-сообщества и гражданские активисты, проходит у дома правительства в Тбилиси.
Целью акции является снятие всех ограничений, введенных правительством.
Организаторами митинга являются гражданские активисты и представители бизнеса. К ним примкнули оппозиционные политические партии страны.