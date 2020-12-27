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События Сегодня, 18:0847
Ракету с рекордным количеством спутников успешно запустила SpaceX

Американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1.

Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.

Запуск ракеты-носителя транслировался в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутники, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутники.

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Теги: news, новости, Украина, SpaceX, 7dniv, 7dnivinfo  
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