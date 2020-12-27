Администрация Байдена заявила, что у Трампа не было плана вакцинации США от COVID

У команды Трампа не было плана вакцинации США от коронавируса.

Там не продумали пункты для выполнения прививок.

Об этом заявил глава аппарата Белого Дома Рон Клейн, сообщает Reuters.

Он отметил, что предыдущая администрация не продумала вакцинацию населения за пределами домов престарелых и больниц.

"Процесса распространения вакцины для населения за пределами домов престарелых и больниц просто не было, когда мы вошли в Белый дом", - сказал Клейн.

По его словам, именно это стало причиной того, что в США из распространенных доз были использованы только половина.

Известно было, что в администрации Трампа планировали к концу 2020 года вколоть первую дозу вакцины от коронавируса минимум 20 миллионам американцев, но в итоге этот показатель был достигнут лишь на этой неделе.