В Кремле оценили количество участников акций за Навального

В акциях в поддержку политика Алексея Навального участвовало "мало людей".

За Путина голосует значительно больше.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Rbc.ru.

Он подчеркнул, что в субботу, 23 января, на улицы и площади на несанкционированные акции вышло меньше людей, чем также голосовали в 2020 году за поправку в Конституцию.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", — сказал он.