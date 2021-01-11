Степанов оценил эффект жесткого карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о выходе из жесткого карантина 25 января.

И подчеркнул, что ужесточенные меры были эффективными.

Об этом глава Минздрава рассказал в Facebook.

Он отметил, что благодаря мерам и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года.

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - написал Степанов.