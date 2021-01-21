Украина возвращается в "оранжевый" карантин

Январский локдаун в Украине закончился, страна вернулась к ограничениям "оранжевой" зоны карантина.

Что сейчас запрещено, в материале РБК-Украина.

Что запрещено: массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.

Также запрещается работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

С 25 января заработали кинотеатры и общественные учреждения.

Результаты локдауна в Украине

Из-за нарушений карантинных правил закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.

По словами главы Минздрава Максима Степанова, правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости COVID.

"Ситуация с COVID-19 достаточно напряженная. Количество больных, которое есть, остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас держаться карантина. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами", - заявил Степанов.