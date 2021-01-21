Заявление из-за избиения украинца в Париже сделал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 15 января в Париже напали на украинского подростка.

Он считает, что нападавшие должны быть в тюрьме.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По его словам, судя по видео, парня избили такие же подростки или немного старше.

"То, что не отпускает. Нападение, который шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью", - написал президент.

Зеленский рассказал о состоянии парня: он до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

"Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - заявил он.

По словам президента, посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго", - отметил он.

Во Франции жестоко избили украинца

В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме. Парень подвергся нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle.

У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Также есть видео избиения украинского подростка в Париже.