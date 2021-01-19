 

Законность действий прокурора САП, закрывшего дело "Роттердам+" подтвердил суд

События Сегодня, 10:2381
Законность действий прокурора САП, закрывшего дело "Роттердам+" подтвердил суд

Высший антикоррупционный суд признал законными и обоснованными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принявшего решение о повторном закрытии дела "Роттердам+".

Соответствующее решение 25 января вынесла следственная судья Вера Михайленко.

"Следственная судья постановила: в удовлетворении жалобы адвоката АО "Никопольский завод ферросплавов" об отводе прокурора САП в уголовном производстве ("Роттердам+", - ред.) отказать", - сообщила судья.

Решение судьи вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Действия прокурора САП оспаривал "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) бизнесмена Игоря Коломойского. Этот завод по данным Национального антикоррупционного бюро, является единственным "потерпевшим" в деле "Роттердам+".

Напомним, 21 января 2021 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 г. Вскоре это решение было подтверждено Офисом генерального прокурора, Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Также судья ВАКС Сергей Мойсак в ноябре 2020 г. признал действия прокуроров по делу "Роттердам+" законными и обоснованными. Однако усилиями завода Игоря Коломойского дело было возобновлено и в тот же день приостановлено.

Расследование дела "Роттердам+" длилось 4 года и по его итогу следствие не смогло установить вреда от действия этой формулы.

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Теги: news, новости, Украина, Суд, САП, Роттердам+, 7dniv, 7dnivinfo  
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