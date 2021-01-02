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События Сегодня, 12:4147
Уйти в отставку может премьер Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может объявить об отставке.

Он хочет сформировать новое правительство, которое сможет полагаться на широкое большинство.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Конте нужна поддержка правительства для поддержки его антикоронавирусных мер.

"Моя цель - найти соглашение, которое предоставляет ясную политическую перспективу правительства до конца срока", - заявил Конте.

На прошлой неделе Сенат Италии поддержал вотум доверия правительству премьер-министра страны Джузеппе Конте, сохранив его должность.

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