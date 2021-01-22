Правила въезда в страны из-за мутаций COVID предложили ужесточить в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран.
Такие меры рекомендуют принять в связи с новыми мутациями коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
В частности, Комиссия предлагает ввести такие меры:
- Обязательное тестирование на коронавирус перед вылетом, не позднее 72 часов до въезда в ЕС. Граждане ЕС и члены их семей могут пройти тестирование по прибытию;
- При въезде в ЕС из регионов, где были выявлены опасные мутации коронавируса, рекомендуется ввести обязательную самоизоляцию или карантин на 14 дней. Также по прибытию путешественники должны пройти тест на COVID;
- Обязательная регистрация пассажиров через соответствующую форму.
- Далее рекомендации будут рассмотрены Советом Европы. Первое обсуждение рекомендаций состоится сегодня, 25 января. При этом каждые две недели планируется пересмотр списка стран, которым разрешен въезд в ЕС.