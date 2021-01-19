В Киеве местные жители устроили тарифный протест

Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под ОП собрались около 200 человек. Люди требуют снижения тарифа на газ.

В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

Сейчас ситуация под госзданием спокойная, на месте десятки правоохранителей, которые контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента, которая закончится автопробегом к госдачи президента.

Из-за запланированных акций протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

Напомним, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем, тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Отметим, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. В итоге Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.