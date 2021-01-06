Подготовить план вакцинации от COVID для каждой области потребовал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский требует подготовить план вакцинации от COVID для каждой области.

По его словам, планы должны быть детальными.

Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.

Сообщается, что переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Как отметил Зеленский, программа вакцинации должна содержать подробный план по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - отметил Зеленский.