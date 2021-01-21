Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом

Когда вернут карантинные "зоны"

В Министерстве здравоохранения планируют, что адаптивный карантин будет вновь введен через 7-10 дней после окончания январского локдауна, то есть через около полторы недели после 25 января. Министерство хочет увидеть как изменится ситуация в регионах, чтобы разделить их на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Кроме того, в правительстве добавили, что адаптивный карантин начнет действовать через 7 дней после принятия решения Кабмином.

Какие будут ограничения в "зонах" карантина

Регионы с самой низкой заболеваемостью COVID-19 и с загруженностью больничных коек на уровне 5% будут в "зеленой зоне". Ограничения: