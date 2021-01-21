Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом

Когда вернут карантинные "зоны"
В Министерстве здравоохранения планируют, что адаптивный карантин будет вновь введен через 7-10 дней после окончания январского локдауна, то есть через около полторы недели после 25 января. Министерство хочет увидеть как изменится ситуация в регионах, чтобы разделить их на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
Кроме того, в правительстве добавили, что адаптивный карантин начнет действовать через 7 дней после принятия решения Кабмином.
Какие будут ограничения в "зонах" карантина
Регионы с самой низкой заболеваемостью COVID-19 и с загруженностью больничных коек на уровне 5% будут в "зеленой зоне". Ограничения:
- нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах;
- запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек;
- кинотеатры и заведения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;
- запрет посещения школ и садов, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;
- запрет работы кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 7:00, но разрешается адресная доставка и работа на вынос.