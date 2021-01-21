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События Сегодня, 18:4667
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом

 

Когда вернут карантинные "зоны"

В Министерстве здравоохранения планируют, что адаптивный карантин будет вновь введен через 7-10 дней после окончания январского локдауна, то есть через около полторы недели после 25 января. Министерство хочет увидеть как изменится ситуация в регионах, чтобы разделить их на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Кроме того, в правительстве добавили, что адаптивный карантин начнет действовать через 7 дней после принятия решения Кабмином.

Какие будут ограничения в "зонах" карантина

Регионы с самой низкой заболеваемостью COVID-19 и с загруженностью больничных коек на уровне 5% будут в "зеленой зоне". Ограничения:

  • нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах;
  • запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек;
  • кинотеатры и заведения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале;
  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • запрет посещения школ и садов, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;
  • запрет работы кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 7:00, но разрешается адресная доставка и работа на вынос.
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