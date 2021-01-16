Генсек ООН заявил что миру грозит распад из-за США и Китая

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и США.

Он подчеркнул, что его пугает такая перспектива.

Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

По словам Гутерриша, эти две части будут контролироваться двумя крупнейшими экономиками на планете - США и Китаем.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму", - сказал генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.