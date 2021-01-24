 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2021

События Сегодня, 08:311707
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2021

В Украине по состоянию на утро 26 января 2021 - 1 197 107 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2 779 новых случаев в сутки.

Умерло 22 057 человек.

Выздоровело - 965 835.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 375 случаев;
Винницкая область - 53 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 103 случая;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 255 случаев;
Киевская область - 78 случаев;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 167 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 211 случаев;
Полтавская область - 100 случаев;
Ровенская область - 81 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 207 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 192 случая;
Черниговская область - 5 случаев.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2021
24-янв-2021, 09:00
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 2021
22-янв-2021, 09:05
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 2021
20-янв-2021, 08:31
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2021
17-янв-2021, 08:25
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 2021
16-янв-2021, 08:51

Последние новости

11:32
Экономика
В начале недели курс доллара немного подрожал
10:53
События
Резолюцию об импичменте Трампа передали Сенату США
10:51
События
Впервые главой Минфина США стала женщина
10:38
События
Шмыгаль заявил что Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин
10:36
События
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства
10:32
Политика
Голоса за назначение Витренко собирает "Слуга народа"
08:31
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2021
Вчера, 2021-01-25
21:11
Политика
Мировых лидеров от начала новой "холодной войны" предостерег глава Китая
21:08
События
Генсек ООН заявил что миру грозит распад из-за США и Китая
19:59
Публикации
Эксклюзив
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
18:48
События
Участие в заседании фракции "Слуга народа" примет Зеленский
18:46
События
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом
18:21
События
Подготовить план вакцинации от COVID для каждой области потребовал Зеленский
18:20
Экономика
Кабинет министров подготовил и реализует 8 шагов для снижения тарифов для украинцев
18:10
События
Верховная рада вскоре рассмотрит проект постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания
18:07
События
Были объявлены результаты выборов мэра Броваров
18:05
События
В Киеве местные жители устроили тарифный протест
17:58
События
Правила въезда в страны из-за мутаций COVID предложили ужесточить в ЕС
17:50
События
1 метр снега выпал в Карпатах
17:49
События
В ПАСЕ официально оспорены полномочия делегации России

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 20215402
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 января 20213213
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?2280
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 20211732
Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом510
Синоптики предупредили о непогоде314
Заболеваемость COVID в Украине превышает норму в пять раз305

Досуг

Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Шпатлевки по дереву: виды и характеристики составов
Древесина имеет массу преимуществ, однако существуют и недостатки, к основным из которых относится невысокая прочность, что зачастую приводит к образованию всевозможных трещин, сколов, отверстий при монтаже либо прочих дефектов.
Вчера, 18:51140
Найшвидші способи доставки імпортних товарів
Найшвидші способи доставки імпортних товарів
Застава швидкої і надійної доставки - допомога професіоналів. УкрВіпСервіс надає послуги доставки, а також оформлення документів.
Вчера, 11:21136
Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”
Стали известны планы по развитию инфраструктуры “Петровского квартала”
Известный киевский застройщик, компания NOVBUD, принимает эффективные меры по совершенствованию инфраструктуры в ЖК “Петровский квартал”.
23-янв-2021, 16:39267
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
В последние время Интернет стал мощным инструментом для продаж и, собственно, покупок. Тысячи онлайн-магазинов предлагают самый разнообразный товар, в том числе, и ортопедические стельки, ассортимент которых поражает своим разнообразием.
23-янв-2021, 14:55233
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Голубая шпинель: все о драгоценном камне рассказывает VIPGOLD
Страсть к драгоценным камням берёт начало у истоков человеческой цивилизации. Их блеск и красота завораживали, служили прекрасным дополнением к вечерним платьям, а порой просто сводили с ума. Чем красивее камень, тем выше его стоимость и значимость в глазах ценителей.
22-янв-2021, 18:08329
Клиника DentaGuard
Клиника DentaGuard
Уход за зубами - важный момент, от которого зависит степень здоровья, привлекательности человека. Поэтому важно регулярно проходить стоматологическое обследование, чтобы быть уверенным в отсутствии проблем в данной сфере.
22-янв-2021, 16:28156

События

Резолюцию об импичменте Трампа передали Сенату США
Резолюцию об импичменте Трампа передали Сенату США
Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.
Сегодня, 10:5348
Впервые главой Минфина США стала женщина
Впервые главой Минфина США стала женщина
Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.
Сегодня, 10:5150
Шмыгаль заявил что Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин
Шмыгаль заявил что Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин
У Украины на сегодня находится на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.
Сегодня, 10:3847
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства
Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства
Для использования существующих вакцин нужно принять специальный закон.
Сегодня, 10:3667
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2021
26 января (по состоянию на 9:00) в Украине 1 197 107  лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 21 924 летальных, 965 835 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:311732
Генсек ООН заявил что миру грозит распад из-за США и Китая
Генсек ООН заявил что миру грозит распад из-за США и Китая
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и США.
Вчера, 21:08127
7 Днів