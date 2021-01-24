Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2021

В Украине по состоянию на утро 26 января 2021 - 1 197 107 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2 779 новых случаев в сутки.
Умерло 22 057 человек.
Выздоровело - 965 835.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 375 случаев;
Винницкая область - 53 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 103 случая;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 255 случаев;
Киевская область - 78 случаев;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 167 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 211 случаев;
Полтавская область - 100 случаев;
Ровенская область - 81 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 207 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 192 случая;
Черниговская область - 5 случаев.