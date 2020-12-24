Шмыгаль заявил что Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин

У Украины на сегодня находится на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19.

Сама вакцинация начнется в феврале.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер добавил, что все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены.

"Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано", - сказал премьер.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины.

"До конца января мы ожидаем это количество вакцины от COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч, для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию", - рассказал Шмыгаль.