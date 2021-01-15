Резолюцию об импичменте Трампа передали Сенату США

Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

Процесс начнется 8 февраля.

Об этом сообщает CNN.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту импичмент.

За проголосовали 232 человека, против - 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

Отметим, в случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.