Над программой покрытия расходов на вакцинацию от COVID работают в Минздраве

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная служба здоровья Украины разрабатывает пакет Программы медгарантий для покрытия расходов на вакцинацию.
Расходы будут компенсировать медучреждениям.
Об этом он рассказал в ходе заседания Верховной рады.
"Первый этап процесса вакцинации будет происходить с помощью более 500 специальных мобильных бригад, их состав уже сформирован. Правительство совместно с НСЗУ разрабатывает пакет услуг, который покроет расходы медучреждений на организацию и проведение вакцинации", - сказал он.
По словам премьера, Украина полностью готова к приему вакцин.
"Процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения. Подготовлена логистика для безопасного хранения и транспортировки", - заверил Шмыгаль.
Он добавил, что для транспортировки вакцины со сверхнизкими температурами будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании.
"У правительства есть четкий план по проведению вакцинации, законтрактовали необходимое количество вакцин и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать вакцинацию уже в феврале. Общая цель - охват 50% населения до конца 2022 года", - рассказал глава Кабмина.