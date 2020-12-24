Над программой покрытия расходов на вакцинацию от COVID работают в Минздраве

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная служба здоровья Украины разрабатывает пакет Программы медгарантий для покрытия расходов на вакцинацию.

Расходы будут компенсировать медучреждениям.

Об этом он рассказал в ходе заседания Верховной рады.

"Первый этап процесса вакцинации будет происходить с помощью более 500 специальных мобильных бригад, их состав уже сформирован. Правительство совместно с НСЗУ разрабатывает пакет услуг, который покроет расходы медучреждений на организацию и проведение вакцинации", - сказал он.

По словам премьера, Украина полностью готова к приему вакцин.

"Процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения. Подготовлена логистика для безопасного хранения и транспортировки", - заверил Шмыгаль.

Он добавил, что для транспортировки вакцины со сверхнизкими температурами будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании.

"У правительства есть четкий план по проведению вакцинации, законтрактовали необходимое количество вакцин и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать вакцинацию уже в феврале. Общая цель - охват 50% населения до конца 2022 года", - рассказал глава Кабмина.